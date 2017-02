Budescu regreta ca nu a ajuns la Steaua. Dezvaluirea facuta de Alibec dupa ce a vorbit cu decarul Astrei

Alibec a vorbit despre fostul sau coleg.

Steaua a reusit trei transferuri oficiale in aceasta iarna, fiind prezentati Alibec, Gnohere si Balasa. Acestora a fost foarte aproape sa li se alature si Budescu, insa mijlocasul a semnat in cele din urma cu Astra.

Alibec spune ca a vorbit cu Budescu si ca acestuia ii pare rau ca nu a venit la Steaua:

"Eram foarte bucuros cand am auzit ca va semna, dar asta e viata, trebuie sa mergem inainte si fara el. Ii pare si rau ca nu a putut sa vina, dar asta a fost. Ma asteptam sa imi dea mie pase de gol de la reluarea campionatului", a spus Alibec in conferinta de presa.

Budescu a fost de acord cu oferta Stelei insa acesta nu a dorit sa mearga in cantonamente cu echipa, pentru a evita antrenamentele grele sub comanda lui Reghecampf. Transferul a picat in momentul in care Becali i-a cerut sa semneze pentru a putea merge sub comanda lui Reghecampf, iar Budescu s-a aratat ofensat de acest ultimatum, preferand sa ramana la Astra.