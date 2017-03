"Budescu e regele fotbalului!" Sumudica anunta din nou ca SE RETRAGE din vara daca reuseste sa ia titlul

Sumudica se retrage in vacanta din vara, daca va lua un nou titlu cu Astra. A luat 24 de puncte in ultimele 8 meciuri.

Sumudica a declarat dupa 3-0 cu Botosani:

"Astazi am realizat cred un nou record, 24 de puncte din 24. Cred ca am trecut peste Viitorul, care castigase 21. Incepe un alt campionat, ne gandim la urmatoarele 10 meciuri."

"Am plecat de pe locul 13, avem aceleasi sanse la titlu cu celelalte echipe. Suntem o echipa care va termina pe podium, asa cum spun de o luna de zile."

"Avem nevoie de spectatori in continuare, speram sa vina mai aproape de noi, altfeva e sa joci cu suporteri in tribuna. Suntem o echipa greu de batut, dar vom intalni echipe tot la fel de puternice. E bine ca plecam cu un punct in fata tuturor, daca terminam la egalitate."

"Budescu e regele fotbalului in Romania. E cel mai bun. Sa nu mai zica lumea ca nu se pregateste. Aratam foarte bine. Ma felicit ca am reusit sa-l tin aici, sa-l opresc pe Sapunaru, ca formam un grup frumos."

"Daca iau titlul, inca o data o spun, iau o vacanta mai lunga, vreau sa stau cu familia. Nu am avut 10 ani vacanta impreuna", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.

Budescu a spus dupa meci:



"Am o relatie speciala cu Sumudica. Ma bucur ca am fost chemat la nationala, sper sa nu dezamagesc"