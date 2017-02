Budescu acuza arbitrajul: "Am avut un penalty, ei au dat gol din off-side. Nu e un rezultat bun pentru noi"

Astra a facut 2-2 acasa cu Genk.

Budescu a dat golul de 1-1, in egalul 2-2 de pe teren propriu cu Genk, in 16-zecimile Europa League:

"A fost penalty clar, si la golul lor a fost offside. Per total au fost multe faze frumoase, a fost un meci spectaculos dar nu e un rezultat bun pentru noi. Nu avem meciuri in picioare, ne-am antrenat numai pe sintetic, sper sa ne intram in ritm cat mai repede. Dupa 2-3 meciuri o sa ajungem la 100%, dar ne trebuie conditii bune, nu doar pe sintetic. Nu avem unde sa facem antrenamente.

Vrem sa intram in play off si sa jucam in europa mai departe. Jucam bine in deplasare, am castigat la Londra, la Viena, sper sa jucam bine.", a spus Budescu la Sport.ro