BOMBA! Oferta uriasa de 2 milioane de euro pentru Gnohere. Raspunsul dat de Becali

Steaua a primit o oferta pentru Gnohere.

Nu doar Alibec are oferte din atacul Stelei, ci si Gnohere. Acesta e dorit in Franta, iar Steaua a primit o oferta de 2 milioane de euro, insa Becali a refuzat-o:

"Am avut oferta de 2 milioane de euro pe Gnohere dar nu vrea sa il vand in Franta. Dar am zis ca nu vrea sa il vand, eu nu l-am angajat titular, l-am luat de la 5000 si i-am dat 15.000 de euro pe luna. El a zis ca nu, el se bate pentru postul de titular. Eu daca e sa il vand, il dau pe Alibec, nu pe el. I-am zis ca daca vrea sa plece, sa spuna, ca eu negociez, dar s-a bucurat ca am incredere in el", a spus Becali la Digi.

Patronul Stelei a spus ca a primit in urma cu cateva saptamani si o oferta pe Alibec, de 10 milioane de euro, din Anglia.