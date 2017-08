BOMBA! Gigi Becali se poate intoarce la puscarie. Anuntul de ultima ora, facut in aceasta dimineata

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta in aceasta dimineata ca a solicitat conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sa ia masuri in urma amenintarilor pe care Gigi Becali, aflat in perioada de supraveghere dupa eliberarea conditionata, a recunoscut public ca le-a adresat directorului Penitenciarului Jilava. Sindicalistii sustin ca se impune revocarea liberarii conditionate in cazul finantatorului FCSB.

"Ex-detinutul Gheorghe Becali a intervenit in direct intr-o emisiune de televiziune din data de 19 august, unde a afirmat cat se poate de explicit ca i-a transmis o serie de mesaje de amenintare directorului Penitenciarului Jilava pe motiv ca acesta nu a aprobat o noua invoire pentru varul sau, inca detinut, Victor Becali", spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Ei sustin ca se impune sesizarea instantei de executare a pedepsei privative de libertate in legatura cu revocarea eliberarii conditionate pentru Gigi Becali, dar si a organelor de urmarire penala pentru infractiunea de ultraj in forma calificata, "fostul detinut Gheorghe Becali fiind cunoscut pentru comandarea unor actiuni de tip mafiot (sechestrare de persoane)".

Gigi Becali a fost eliberat conditionat in aprilie 2015, in baza unei decizii definitive a Tribunalului Constanta, dupa ce a executat o treime din pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare. El a fost condamnat, in mai 2013, la trei ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari, in dosarul "Valiza" si in cel al sechestrarii celor care i-au furat masina.