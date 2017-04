Betia puterii la Dinamo: Mutu l-a "capacit" pe Patrick Petre la antrenament! Reactia lui Petre Jr. dupa ce a fost luat la suturi :)

"Party" Petre plateste si acum pentru incidentul de la echipa nationala. Mutu incearca sa il aduca pe drumul cel bun.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Adi Mutu a fost pus, pentru prima data, in situatia de a lua o decizie in cazul unor fotbalisti cu probleme in viata extrasportiva.

I-a iertat pe petrecaretii de la nationala, dar are grija sa le arate in fiecare zi ca ceea ce au facut e gresit. Are stilul lui :)

La antrenamentul de marti, Patrick Petre a fost primit pe teren cu un sut amical... si nu prea.

Petre Jr. a strambat din nas, dar a fost nevoit sa accepte salutul lui Mutu si si-a vazut de treaba.

Patrick Petre a fost pe teren la ambele meciuri de dupa incidentul de la nationala, cu Craiova si FCSB.