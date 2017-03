Becali se intoarce de urgenta de la Moscova! SONDAJ: Care credeti ca e secretul aflat de patronul Stelei?

Umilinta suferita de Steaua aseara in meciul cu Dinamo i-a intrerupt lui Gigi Becali vacanta la Moscova.

Gigi Becali a plecat la inceputul acestei saptamani la Moscova, impreuna cu familia, pentru un tur al manastirilor din capitala Rusiei.

In plan era si derby-ul de sambata, dintre TSKA Moscova si Zenit, dar patronul Stelei nu va mai ajunge, chiar daca Mircea Lucescu ii rezervase locuri in tribuna.

"Am aflat tot ce se intampla, nu pot sa va spun acum despre ce este vorba. Sunt lucruri pe care as vrea ca lumea sa nu le afle niciodata. Am vorbit cu Mircea Lucescu, am vrut sa merg la meci, dar nu cred ca mai ajung."

"Ma intorc in tara sa rezolv de urgenta problemele de la echipa.", a spus patronul Stelei la Sport.ro.

Va intrebam si pe voi: la ce credeti ca s-a referit Becali cand a spus ca "a aflat tot ce se intampla la Steaua"?