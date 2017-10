Becali, prima reactie dupa ce a aflat ca Hagi VINDE Viitorul: "Asta e cel mai bun moment!"

Gigi Becali il sfatuieste pe Hagi sa nu stea deloc pe ganduri si sa isi vanda clubul, daca are cumparator.

"Daca ia hotararea asta si vinde, e cea mai desteapta hotarare din viata lui."

"Pentru ce sa iti chinuiesti viata? Ma uitam la el, era la Mures, sau la Iasi, la Timisoara... Tu, Hagi, marele Hagi, pe care lumea il numeste <<Rege>>, stai pe drumuri, mai vii si batut de acolo. Pentru ce sa iti amarasti viata? Pentru ce, ca nici bani nu castigi."

"Asta e cea mai mare hotarare pe care a luat-o! E momentul cel mai favorabil sa vanda, parerea mea", a spus Hagi pentru PRO TV.

Presedintele Viitorului, Cristi Bivolaru, a dezvaluit dimineata la PRO X ca Hagi este in negocieri avansate pentru vanzarea clubului.

"Suntem in continuare intr-un proces de evaluare a clubului, un audit. Dupa care, doritorii, potentialii parteneri, vazand concluziile raportului, isi vor exprima interesul. Am fost in negocieri, suntem in faza in care oamenii asteapta sa vada rezulatele concrete ale evaluarii."

"Cu siguranta exista posibilitatea ca Hagi sa vanda mai mult de 50% din pachetul de actiuni. Insa nu cred ca nu va dori sa isi opreasca o parte din actiuni, macar dintr-o chestiune sentimentala", a spus Cristi Bivolaru la Ora exacta in sport.