SURPRIZA | Decizia luata de Gigi Becali in "cazul Alibec", dupa o saptamana de cosmar pentru atacantul Stelei

Denis Alibec a fost exclus din lot dupa meciul cu Voluntari

Denis Alibec a facut inca un meci slab in tricoul Stelei, in deplasarea de la Voluntari, iar seara s-a incheiat cu multi nervi si picioare in usi in drum spre vestiar, lucru care i-a infuriat la culme pe Gigi Becali si Nicolae Dica.

Imediat dupa meci, Becali a anuntat la PRO X ca Alibec este exclus temporar din lot, si ca va fi amendat cu 75.000 de mii de euro.

Si asta n-a fost tot! Aseara, Digi a descoperit ca Alibec este dependent de jocuri video si ca in ultimele doua saptamani a jucat 87 de ore de Counter Strike, ceea ce inseamna o medie de 6 ore pe zi, lucru ce ar explica intr-o buna masura oboseala de care da dovada atacantul la meciurile din campionat.

Cu toate astea, Becali a luat astazi decizia de a-i ierta lui Alibec toate greselile. Atacantul de 26 de ani va fi reprimit cat de curand in lotul lui Dica.

"Despre <<Dealibec>> am vesti foarte bune! Am aflat ca se tine de tot programul pe care i l-a impus Dica. Se antreneaza separat si o face foarte bine."

"S-a luat o hotarare care sa il faca pe el sa isi doreasca sa devina altcineva."

"Cu siguranta ca va fi iertat, dar trebuia sa simta putin usturimea asta. La acte de indisciplina nu ma bag niciodata peste antrenori.", a spus Becali pentru PRO TV.