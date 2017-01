Becali merge la UEFA sa schimbe numele echipei: "Coeficientul ne ramane". Cum se va redenumi FCSB

Gigi Becali este dispus sa renunte la numele de Steaua, dupa ce a pierdut procesul cu CSA pentru marca. Totusi, acesta spune ca restul cerintelor juristului Florin Talpan n-au sanse de reusita si ca formatia sa va ramane in Liga I si in competitiile europene. FCSB va continua sa joace in UCL sau UEL.

Din punctul de vedere al lui Becali, FCSB este continuatoarea Steaua, iar UEFA va fi de acord cu o eventuala redenumire a echipei. Acesta spune ca un singur lucru il intereseaza: coeficientul UEFA pentru cupele europene.

Patronul formatiei ros-albastre anunta chiar ca merge la UEFA pentru a schimba denumirea formatiei in "Sport Bucuresti".

"Cel mai important e coeficientul UEFA. Pe el se face coeficientul din 2018 si ala are in vedere istoria clubului meu. Eu ma duc la UEFA si spun ca imi schimb numele in Sport Bucuresti.

Forul european stiti ce spune? Ei intreaba cine e continuatoarea echipei. Eu le spun ca Sport Bucuresti. Atunci ea are palmaresul! Pentru ca despre asta este vorba cand vorbim despre palmares, de continuitate", a spus Becali, citat de Digisport.