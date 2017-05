Becali ii anuta pe dinamovisti sa isi ia gandul de la Teixeira: "Dinamo nu are nicio sansa sa e bata cu mine"

Returul Cupei Romaniei, FC Voluntari - CSU Craiova, va fi in direct la Sport.ro joi de la ora 20.30.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Gigi Becali anunta ca Teixeira va veni la Steaua si nu va accepta oferta celor de la Dinamo. Adi Mutu a anuntat ca i-a facut o oferta buna mijlocasului de la Astra, si i-au garantat postul de titular in Stefan cel Mare, lucru ce nu se intampla la Steaua.

Becali anunta insa ca Teixeira nu poate accepta oferta dinamovistilor, una mai slaba si financiar si "fotbalistic", avand in vedere ca Steaua joaca in preliminariile UCL iar Dinamo in Europa League.

"Teixeira nu are nevoie sa fie titular, ca nu are 24 de ani sa se duca mai departe, el are nevoie sa isi ia bani. Eu il iau sa il bag in echipa, nu il iau sa il tin pe banca. Dinamo nu are nicio sansa sa se bata cu mine acum, si ca bani, si Liga Campionilor, nu au cum.", a spus Gigi Becali la Sport.ro