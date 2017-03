Becali dezvaluie ce se intampla la Steaua: "E vorba de indisciplina, poate chiar mai grav ca alcoolul, dar nu va zic ce"

Napoli - Real Madrid, marti la ProTV de la 21:45

Becali a dezvaluit partial ce se intampla la Steaua. Acesta spune ca e vorba de indisciplina, dar nu poate sa spuna exact despre ce e vorba.

"Nu se pune problema sa il dau afara pe Reghecampf, ramane cat vrea el. Eu trebuia sa ma intorc pe 10, sa ma duc la Moscova, la St. Petersburg. Maine ma intorc, gata. S-au intamplat niste lucruri grave la echipa dar nu pot sa va zic ce.

Eu va spun doar atat, e legat de indisciplina, nu e legat de echipa. Vin sa pun lucrurile la punct, o sa le rezolv, o sa vedeti. Am aflat astazi ceea nu pot sa va zic, azi in Rusia, la Moscova. E foarte grav! Nu am mai fost la echipa de 2 ani, o sa vin sa vorbesc eu cu ei, o rezolv. E un lucru urat ce se intampla, dar nu pot sa va spun. Poate e chiar mai grav decat alcool dar nu pot sa zic ce", a spus Gigi Becali la Digi.