Becali: "Am oferta de 10 de milioane pentru Alibec, dar am cerut mai mult" Pretul URIAS fixat pentru atacant

Gigi Becali anunta ca interesul pentru Alibec din Anglia este foarte mare.

Crystal Palace, Watford si Newcastle l-au urmarit atent pe Alibec in ultima perioada, iar una dintre ele a facut deja o oferta de 10 milioane de euro pentru capitanul Stelei. Gigi Becali spune insa ca a cerut 15 milioane si e convins ca ii va obtine.

"Am avut oferta pentru Alibec de 10 milioane de euro, dar le-am cerut 15. Le-am zis ca nu il dau pe 10. Acum astept sa imi dea raspunsul. Eu nu mint, vedeti si cu Radoi, si cu Gardos, si cu Chiriches si cu Stanciu. Am ramas uimit când mi-au spus ca il vor pe Alibec. Le-am zis ca nu il dau si mi-au spus ca imi dau 10 milioane de euro. Nu ma asteptam la asa ceva", a spus patronul Stelei, la Digi, care, intrebat de unde are oferta, sa mentioneze: "E vorba de un club din Anglia, dar nu pot sa spun mai multe".

Becali crede ca Steaua nu va avea de suferit dupa plecarea lui Alibec deoarece Gnohere a confirma deja. "Il avem pe <Bizonul>, care are forta mai mare si echilibreaza balanta. Nu o să fie probleme", a mai spus patronul Stelei.