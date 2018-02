BALGRADEAN, LA STEAUA // Becali: "S-a facut! Vine din Italia sa semneze!" Salariu urias pentru portar

Gigi Becali s-a inteles cu Chiajna pentru transferul lui Cristi Balgradea.

Becali va plati 50.000 de euro pentru Balgradean, care isi intrerupe vacanta din Italia pentru a semna cu Steaua. El va castiga 15.000 de euro pe luna, o marire considerabila de la 6000 de euro pe luna cat avea la Chiajna.

"Am dat 50.000 de euro pe el celor de la Chiajna. Vine din Italia, astazi. L-am luat repede pentru ca ne-am dat seama ca nu poate copilul asta, Vlad. Nu sunt suparat. Eu am incercat ceva greu cu Vlad. Ma asteptam sa mai greseasca, dar ziceam ca se intareste in poarta. La primul gol cu Dinamo nu a fost problema, se mai intampla, dar la al doilea mi-am dat seama ca nu poate. O sa mai joace si el, o sa mai intre din cand in cand, o sa-i mai dam incredere", a declarat Gigi Becali la Digi.

Cei de la Chiajna i-au urat succes si nu s-au opus mutarii.

"Din punct de vedere sportiv noi nu ne mai bazam pe el, dar are contract cu Concordia pana la vara. I-am spus domnului Becali ca-mi fac niste socoteli si discutam mai incolo si sper ca toate cele trei parti sa fie multumite.

M-as bucura pentru jucator sa mearga sa joace, sa apere. Are un copil de crescut si trebuie sa castige bani. Chiar daca sunt suparat pe el, stie ca mi-e drag si ca nu ii vom pune bete in roate. Noi i-am dat banii pe noiembrie, pe decembrie. El este unul dintre primii trei portari din Romania. O sa ziceti ca spun asa acum, ca pleaca, dar eu niciodata nu am contestat valoarea lui Balgradean. Altul este motivul pentru care m-a suparat si am decis sa ne despartim", a declarat Cristi Tanase, presedintele clubului ilfovean.

Portarul a acceptat pe loc oferta Stelei.

"Am fost sunat de Becali! Eu sunt acum in vacanta la Firenze. Vin in Romania si discutam. Nu am semnat cu Steaua", a fost reactia lui Balgradean.