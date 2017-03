"Bai Denis, am si eu o rugaminte" Becali i-a transmis lui Alibec cum sa bata de acum penalty :)) VIDEO

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Steaua a obtinut mai multe lovituri de departajare in 2017. Alibec a transformat doua dintre ele, iar Gnohere o lovitura de pedeapsa. Atacantul venit de la Astra a ratat insa un penalty decisiv in meciul cu ASA, terminat 1-1.

Acesta a executat la 0-0 insa atras mult pe langa poarta. Alibec executa uitandu-se la portar si alegand coltul pe care sa traga in ultima clipa. Becali i-a transmis sa nu mai faca asta, si sa bat tare.

"Bai, am si eu o rugaminte. Am incredere mare in tine, cand vrei sa bati 11 metri am vazut ce fac Messi si Ronaldo, cei mai mari din lume. Aleg coltul si bat tare, rup plasa. Nu mai incercati voi sa culcati, nu e jucator pe lumea asta care culca portarul. Ala rateaza cel mai mult"