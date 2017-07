"Aveam zbor de plecare vineri si de intoarcere duminica! Am cerut sa jucam sambata!" Caz INCREDIBIL in NEBULiga 1! Ce raspuns a primit Viitorul

Pentru Viitorul urmeaza o perioada supraaglomerata in Liga 1 si Europa. Chiar daca a cerut ca meciul cu Timisoara, programat vineri sa fie mutat sambata, echipa lui Hagi n-a gasit intelegere.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Oficialii Viitorului au explicat de ce isi doresc partida sambata. Au facut programarea in functie de zborurile care pleaca din Constanta spre Timisoara si retur. Campioana are miercuri meci cu APOEL, in preliminariile Ligii, apoi da peste Sepsi, Voluntari si Timisoara in Liga 1. Totul in doar 10 zile!

"Au fost niste probleme cu programarea, de aceea s-a suparat Gica Hagi. Noi am fi vrut sa jucam cu Timisoara sambata viitoare, avem zboruri vineri dus, duminica intors. E greu cu deplasarea din Constanta, ne doream sa gasim intelegere, dar am fost programati vineri. Acum, vara, exista zboruri directe spre Timisoara", a explicat Bivolaru la Sport.ro.

"Rezultatul de la Ovidiu i-a surprins pe cei de la APOEL si i-a nemultumit, probabil de aceea au si schimbat antrenorul. Nu se asteptau sa aiba un meci asa greu, se asteptau sa rezolve calificarea din primul meci. Tucudean vine cu noi in Cipru chiar daca nu joaca miercuri din cauza eliminarii. Va avea timp sa arate ca e un jucator care merita sa fie la nationala. E puternic, se bate bine cu adversarii, ajunge in fata portii si reuseste de multe ori sa si marcheze. Vrem sa facem tot posibilul sa ne calificam in play-off-ul Champions League", a mai comentat oficialul de la Viitorul.