E FABULOS cu cine au ajuns sa tina fanii Stelei! Au calatorit 10 000 de kilometri ca sa fie ULTRASI la alta echipa

Mai multi fani stelisti au calatorit peste 10 000 de kilometri pana in Stanford, California, pentru derby-ul SJ Earthqueakes - Galaxy. N-au facut drumul degeaba. San Jose a castigat cu 2-1 si e a 4-a in conferinta de Vest.

Legatura Steaua - San Jose nu e noua. Unul dintre liderii grupului de ultrasi ai echipei din Statele Unite e un fost membru al Peluzei Nord. Fanii lui San Jose au preluat de-a lungul timpului mai multe cantece de la Steaua.



A group of Steaua Bucharest ultras traveled all the way from Romania to be with us in the stands and support the Quakes in the Clasico pic.twitter.com/WTwG43Xsz8