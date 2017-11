Atacant de Liga Campionilor pentru CFR? Clujenii vor sa dea LOVITURA in iarna: anuntul facut de presa internationala

CFR Cluj cauta cu disperare un atacant de careu. Ardelenii au pornit negocierile cu Viitorul pentru transferul lui Tucudean, dar vor sa aiba si un plan de rezerva.

Potrivit presei din Azerbaijan, CFR Cluj este interesata de achizitia lui Dino Ndlovu de la Qarabag. Atacantul sud-african in varsta de 27 de ani va intra in ultimele sase luni de contract, astfel ca CFR Cluj va demara negocierile in iarna.



Ndlovu a jucat pentru Qarabag in aceasta editie a UEFA Champions League. A marcat 23 de goluri pentru Qarabag in cele 18 luni de cand evolueaza pentru formatia din Azerbaijan. In acest sezon a marcat noua goluri in 22 de meciuri.