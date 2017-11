Sah-mat pentru Steaua? Dan Petrescu pregateste o mutare surpriza in lupta pentru titlu: negociaza cu Hagi

CFR Cluj pregateste o mutare surpriza in incercarea de a castiga batalia cu Steaua pentru titlu.

Dan Petrescu vrea sa-l aduca pe George Tucudean de la Viitorul dupa ce atacantii pe care i-a transferat in vara nu au reusit sa dea randamentul scontat. Potrivit DigiSport, CFR Cluj a demarat deja negocierile cu Hagi pentru transferul lui Tucudean.

Dan Petrescu a solicitat conducerii un atacant de careu, un varf de fata portii, in conditiile in care Bokila a fost cedat din cauza evolutiilor slabe, iar Balde a fost trecut si el pe lista neagra de antrenorul CFR-ului. Omrani nu se ridica nici el la nivelul asteptarilor, astfel ca Tucudean este vazut drept o solutie viabila pentru atacul ardelenilor din retur.

Tucudean mai are contract cu Viitorul pana in vara anului 2019 si este cotat de transfermarkt.de la 800.000 de euro.

In Liga 1, Tucudean a mai jucat pentru Dinamo, Steaua, ASA Targu-Mures si Pandurii.