Asa ceva chiar nu s-a mai vazut: Astra si-a reclamat antrenorul la Comisii si cere o amenda uriasa pentru Sumudica

"Saptamana asta am inteles ca trebuie sa ma prezint la Comisii. Vor sa-mi dea o amenda de 2 miliarde de lei vechi", spune Marius Sumudica. Surprinzator, cei care l-au reclamat pe antrenor sunt chiar sefii sai.

Sumudica este in conflict cu sefii Astrei, insa cele doua parti sunt obligate sa se suporte in continuare. Clauza de 150.000 de euro din contractul tehnicianului impiedica despartirea: niciuna dintre parti nu vrea sa cedeze si sa o achite.

Anuntat ca de acum incolo nu se va mai ocupa de transferuri, insa doar va antrena jucatorii adusi de conducere, Sumudica spune ca in niciun caz nu va ceda.

Sumudica spune ca singurii care au de pierdut sunt fotbalistii.

Antrenorul a lansat si o noua ironie catre patronul Ioan Niculae.

Astra nu l-a amendat pe Sumudica judecand dupa regulamentul de ordine interioara, insa l-a reclamat la Comisia de Disciplina.

"Avem 6 luni sa terminam acest campionat, speram sa facem rezultate bune. Avem o dubla foarte importanta cu Genk si, chiar daca vrem sa punem in planul secund aceasta dubla, cred ca sunt cele mai tari meciuri ale noastre.

Enache a plecat la Steaua pentru ca mi-am dorit eu sa plece.

In celelalte cazuri s-a intamplat altceva. La Amorim si Boldrin mi s-a spus ca vine insolventa daca nu ii vindem.

Eu nu mai am nimic de spus in privinta transferurilor. Dar eu imi vad de treaba, vin la antrenamente, imi fac datoria pana la vara. Eu voi antrena ce am la dispozitie. Ce voi putea sa fac, aia fac. Mai departe nu tine de mine.

Si echipa a doua daca mi-o aduc, eu o antrenez.

Am inteles ca saptamana asta voi fi chemat la Comisia de Disciplina. Mi s-a deschis o procedura disciplinara, s-a cerut o amenda de 2 miliarde de lei vechi. Daca dansii (n.r conducerea Astrei) considera ca asa se face performanta si trebuie sa ne spalam rufele in public, eu ma conformez. Voi veni cu avocatul meu si ne vom judeca. Cred ca singurii care au de pierdut sunt jucatorii.

Eu nu plec de la echipa pana nu imi este platita clauza. Daca ei imi dau banii, plec. De platit, eu nu platesc.

De doi ani sunt antrenorul anului si dedic aceste premii conducerii Astrei. Domnului Niculae si domnului Buduru, care mi-au creat toate conditiile pentru a ajunge un antrenor foarte bun", a spus Marius Sumudica.