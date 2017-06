Anuntul surprinzator al lui Sanmartean: "Cred ca e cazul sa inchei cu fotbalul!" Oferta care l-ar face sa se razgandeasca

Lucian Sanmartean se gandeste sa-si incheie cariera in aceasta vara.

Ajuns la 37 de ani, Lucian Sanmartean ia in calcul retragerea din activitate. Ultima data el a jucator la Al-Taawoun in Arabia Saudita. Doar o oferta din acea zona l-ar putea face sa se rezgandeasca si sa mai joace un sezon.

"Vom vedea din lunile urmatoare ce se va mai intampla si ce va fi pentru mine. Daca nu, e momentul poate sa am un meci de retragere. Chiar daca e tristete, totusi am o varsta si daca nu se mai lipeste nimic in Arabia, cred ca e cazul sa inchei cu fotbalul.



Personal sunt multumit cu ce am realizat si la echipa nationala si de club. Se putea si mai rau. Am reusit sa revin cu cariera asa pe ultima parte si personal sunt multumit de ce am realizat" a spus Lucian Sanmartean pentru Dolce Sport.

Sanmartean a evoluat de 21 de ori pentru echipa nationala si a trecut pe la 8 cluburi: Gloria Bistrita, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui, Steaua, Al-Ittihad, Pandurii si Al-Taawoun.