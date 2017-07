Anuntul lui Dica despre obiectivul Stelei in cupele europene: "Ne jucam sansa! Vrem sa ajungem in grupe!"

Dica a dezvaluit ca ratarea calificarii in grupele Champions League nu ar insemna un esec major pentru Steaua.

Steaua nu este cap de serie nici in turul 3 din preliminariile Champions League, si nici in playoff. Astfel, sanse echipei lui Nicolae Dica de a ajunge in grupele competitiei par destul de mici. Antrenorul Stelei spune insa ca obiectivul este ca echipa sa ajunga in grupele Europa League.

"E clar ca in preliminariile Champions League vom intalni adversari foarte puternici. Noi ne vom juca sansa, vom incerca sa ajungem in grupele Champions League. Benefic in aceasta perioada sa ajungem in grupe Europa League sau Champions League, important este ca echipa sa ajunga in grupe.



Pentru mine cel mai important este meciul urmator si primul obiectiv, sa ajungem in grupele Europa League. Campionatul dureaza un an de zile si este timp de munca" a spus Nicolae Dica.