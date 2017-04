ANUNT BOMBA al lui Becali: Muniru PLEACA de la Steaua dupa bataia cu Tanase "Plangea, dar GATA! Nu mai poate sa stea la Steaua"

Muniru nu mai continua la Steaua dupa scandalul cu Tanase de saptamana trecuta.

Becali spune ca nu-l mai iarta pe mijlocasul ghanez, desi coechipierii au insistat sa-l salveze.

"25% din contract ii iau lui Muniru, deci 40 000 de euro! O sa-i spun impresarului sa-i gaseasca echipa. Nu mai poate sa stea aici. Am dat ordin sa plece acum. Mi-a zis Reghe: "Nu, domnule, sa nu se faca scandal. Eu am raspuns ca acum pleaca de acolo, Steaua nu sta in nimeni. A plecat, pe urma m-a sunat iar Reghe. I-am zis ca vreau disciplina si respect.

Cum sa-i permit sa mai stea langa Tanase vreodata in viata lui? M-a sunat Tanase... I-am spus: trebuie sa ma rogi sa-l iert. M-a rugat. Alibec mi-a spus si el ca Muniru plange, toata echipa vrea sa-l iert. Am permis sa vina la echipa ca sa nu-l nenorocesc. Sa fie in forma, sa-si gaseasca echipa. Nu mai continua din vara, nu mai are cum!", a spus Becali la Sport.ro.