Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Piturca: "Daca nu iau 10 milioane, macar 5! Ii donez pentru o echipa". Cui vrea sa-i dea banii

Anamaria Prodan-Reghecampf, sotia antrenorului Stelei, duce conflictul cu Piturca la tribunal. Aceasta a dezvaluit ca si-a mandatat avocatul sa porneasca procesul impotriva fostului selectioner. Anamaria Prodan vrea 10 milioane de euro de la Piturca, dar spune ca si 5 milioane e o suma ok. "Ii dau banii lui Mititelu, pentru Craiova", spune aceasta.

Anamaria Prodan are un conflict si cu Eugen Neagoe, antrenorul Iasiului, cunoscut ca fiind un apropiat al lui Piturca.

"Suca a fost un personaj. Sigur, unul mai mucalit. Dar si antrenorul este asa.

Eu am fost sunata si mi-a zis cineva ca omu' m-a facut cu ou si cu otet si pe mine, si pe Laurentiu.

Eu i-am zis Suca de la Orodel dupa ce l-a jignit pe Reghecampf. Marele domn Piturca a intrat la o emisiune si a zis ca Reghecampf este un betiv si ca bea nu stiu cate sticle de vodka, ca au ospatarii probleme cu el.

Eu am pus mai intai pe Facebook o chestie pe care o consider decenta si am intrebat cine vorbeste despre moralitate. Dumnezeule, daca aveam numele lui, nu ieseam din casa. Omul asta are si el o nevasta acasa, iar el vorbeste asa despre o femeie?

Eu o sa il dau injudecata. Avocatul meu a dat deja drumul procesului. Nici nu ma intereseaza daca nu castig 10 milioane. Dar sa castig 5 milioane si ii dau lui Mititelu, ca sunt banii pe care acest antrenor i-a luat de acolo", a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

"Traim in Zona Crepusculara! Cum sa fii...cum sa zici, cand tu te bati in Play Out, de Reghecampf?! Neagoe vorbeste de Golubovic, pe care l-a bagat in minutul 87 in ultima etapa? E jenant, nu pot sa vorbesc despre un astfel de om", a mai spus Anamaria Prodan.