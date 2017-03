'Am platit datoriile, scapam de retrogradare!' Au venit BANII la Timisoara. Anuntul facut azi de ACS Poli

Sefii lui ACS Poli au rezolvat problema datoriilor si cred ca pot evita retrogradarea in acest sezon!

Presedintele Sorin Dragoi sustine ca ACS Poli poate reusi o performanta uriasa: sa scape de liga a doua, chiar daca a pornit campionatul de la -14! Echipa primariei si-a achitat toate datoriile.

"Am achitat transa a doua din transferul lui Pedro Henrique, am inchis datoria catre echipa de unde l-am luat. I-am dat banii si lui Sarmov, fostul nostru jucator, dar si celorlalti debitori. Poli si-a inchis toate datoriile in vederea finalizarii dosarului de licentiere. Asta ne da mari sperante in lupta pentru ramanerea in Liga 1", a spus Dragoi, conform site-ului oficial al ACS Poli.

Timisoara e penultima in play-out, cu 10 puncte, unul sub Pandurii, aflata pe locul de baraj, si 3 sub Concordia, prima deasupra liniei de retrogradare.