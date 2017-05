'Am luat titlul cu un buget de play-out!' Ce transferuri vrea Viitorul si unde pleaca sa se antreneze pentru Champions League

Hagi a facut deja planul pentru noul sezon.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Viitorul merge in cantonament la munte, apoi in Polonia, unde s-a pregatit si anul trecut. Hagi isi doreste sa aduca mai multi jucatori experiemtati, cu profil international, dar nu va neglija nici progresul pustilor de la echipa a doua. De acolo vor veni inlocuitorii pentru Coman, Nedelcu sau Benzar, in cazul in care vedetele campioanei pleaca in strainatate.

"Lasati-ma sa ma bucur, nu ma gandesc, nu ma intereseaza de TAS, important e ce facem noi. Am facut istorie, suntem mandri de acest lucru. Nu am nicio problema daca pleaca maine Coman sau Nedelcu sau Benzar, sunt altii in spatele lor. Trebuie doar sa avem grija sa nu-i aruncam in lupta prea devreme. Succesul se planifica, nu vine de pe o zi pe alta. Mereu le spun ca am fost talentat, dar am avut ambitie. Ambitia face diferenta in viata.

Viitorul a castigat campionatul cu un buget de play-out. Primele speram sa fie pe masura. Multi si-au luat bonusuri personale, dar avem si prime de obiectiv. Ne reunim in 12-13 iunie, plecam la munte o saptamana si apoi probabil in Polonia. Avem si o idee despre lot in sezonu viitor, avem echipa a doua", a declarat Hagi.