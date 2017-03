"Am facut vot secret, daca jucatorii vor sa il dea afara" Ce au decis colegii dupa ce Tamas s-a imbatat si i-a injurat

Napoli - Real Madrid, marti la ProTV de la 21:45

Tamas a fost la un pas sa fie dat afara de la Steaua dupa episoadele de betie, insa colegii l-au salvat. Acesta s-a imbatat in Antalya si i-a injurat pe colegi, insa acestia au votat sa ramana la Steaua:

"Am avut mai multe discutii, eu am pus sa voteze echipa daca el ramane sau pleaca de la echipa, a fost vot secret. Asa ceva nu se permite, dar avand in vedere ca nu avem fundasi centrali, dar ca el e bun si ca suntem in toiul campionatului, voi votati daca il acceptati sau nu. El face niste lucruri inadmisibile, a zis ca nu mai face dar nu poate sa se abtina. Nu am ce face, sunt fortat de imprejurari.

Mirel daca il ierta atunci pe Tamas si daca il lua pe Teixiera, ca a zis ca e batran... Mirel daca nu era orgolios era in Liga Campionilor si lua campionatul. Eu cred in Mirel Radoi antrenorul are inteligenta, dar sa lase barfa. Femeile barfesc, barbatii lucreaza. Cand era jucator nu barfea, acum probabil ca in lipsa de ocupatie barfeste. Din dragoste ii spun astea, nu din rautate.", a spus Gigi Becali la Sport.ro