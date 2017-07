Alibec revine in 5 zile la program normal. Surpriza pentru Dica! Are le dispozitie un nou inchizator

Doua reveniri la Steaua.

Alibec s-a antrenat separat in cantonament, pentru a reveni cat mai repede dupa accidentarea suferita la nationala. Acesta mai are insa putin de asteptat, in doar cateva zile urmand sa intre in programul echipei

"Sunt mai bine, nu stiu cand o sa fiu suta la suta pus la punct. In cinci zile cred ca reintru in program normal si apoi mai vedem", a spus Alibec conform Gazetei.

O alta revenire asteptata la Steaua este cea a lui Lucian Filip. Mijlocasul Stelei a revenit dupa accidentarea teribila suferita anul trecut la genunchi, si este la potential maxim. Acesta va putea fi folosit la mijlocul terenului, acolo unde Steaua a renuntat la mai multi jucatori, ca Muniru sau Moke. Filip a jucat aseara joi seara pentru prima data dupa mai bine de un an.