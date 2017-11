Alibec, PATRON de club in Romania! Gest senzational pentru fosta sa echipa! Cat plateste in fiecare luna

Denis Alibec n-a uitat de clubul care l-a trimis la Inter!

Atacantul Stelei se implica in proiectul Farul, echipa recreata de suporteri dupa falimentul de acum doi ani. Inscrisa anul trecut in D, Farul a promovat in liga a 3-a vara asta si se lupta din nou sa urce o liga. Are parte de o competitie importanta din partea Progresului Spartac, care a terminat anul pe 1, la doua puncte peste.

Pentru a finanta clubul, conducerea Farului a cerut sprijin din partea fanilor, dar si a fostilor jucatori. Astfel, Alibec, Matel, Cosmin Matei sau Daniel Florea, cu totii lansati in Liga 1 la Constanta, contribuie anual cu cate 600 de lei la bugetul clubului!

Gradele de membru in structura de finantare de la Farul

100 de lei - cadet (fani sunt 18 ani)

100 de lei - senior (pentru suporterii pensionari)

300 de lei - marinar

600 de lei - lup de mare

Farul e acum detinuta de suporteri, care iau decizii in sistem socios.