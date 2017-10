Alibec, MARATON de jocuri pe PC! Cum isi petrece timpul atacantul EXCLUS din lot de Steaua. FOTO

Denis Alibec are o pasiune importanta: jocurile de pe PC.

Alibec n-a ascuns niciodata pasiunea pentru Counter Strike, jocul favorit al milioane de oameni din intreaga lume. Atacantul Stelei spunea ca petrece chiar si 3 ore pe zi atunci cand e liber in fata calculatorului, insa profilul sau online arata altceva.

Digi a descoperit ca Alibec a jucat in medie 6 ore pe zi Counter Strike, potrivit profilului sau de pe comunitatea online a jocului.

"Imi place foarte mult asta. De fapt ma relaxeaza destul de mult. in plus imi pune si mintea la contributie . Jocurile pe calculator au devenit foarte complexe si, ca si in fotbal, trebuie sa ai o tactica bine aleasa.

Intr-o zi libera ma joc chiar si 3 ore, poate si mai mult. Depinde insa foarte mult de cat timp liber am. Difera timpul unei saptamani incarcate, cu antrenamente si meciuri dese fata de una de vacanta spre exemplu.

Pentru mine este o pasiune, ma relaxeaza dupa cum am spus. Este foarte dificil sa poti duce la un nivel de competitie acest joc. Trebuie ore de antrenament si sa nu mai ai alte preocupari. Practic e ca la un sport. Ori acorzi o atentie sporita, ori n-ai nici o sansa si o faci doar ca pe o pasiune, ca mine", spunea Alibec intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

Pe contul lui Alibec al jocului sunt o multime de jucatori care ii trimit mesaje pentru a le accepta cererea de prietenie. Alibec investeste mii de euro pentru a cumpara arme mai bune in jocul care ii ocupa majoritatea timpului liber.

Alibec a fost exclus din lot si amendat cu 75.000 de euro de Steaua dupa gesturile de la Voluntari.

87 de ore de Counter Strike a jucat in medie Alibec in ultimele doua saptamani, potrivit profilului sau devenit intre timp privat.

Alibec si-a facut profilul privat, dupa aparitia profilului sau la TV.

Atitudinea lui Alibec din ultima perioada ar putea fi influentata de acest joc, sustin oameni din fotbalul romanesc.

"Eu cred ca el nu a invatat nimic din toate criticile care i-au fost aduse. Atitudinea lui nu e una de fotbalist, gesturile lui nu au ce cauta pe teren. Daca ar juca fotbal, probabil ca nu ne-ar interesa faptul ca se joaca online. Dar e vorba de concentrarea care poate fi afectata. Eu imi aduc aminte ca la Steaua pe vremuri se juca sah. Asta ii ajuta sa se concentreze, acest joc online nu cred. Alibec e un caz in fotbalul romanesc, din pacate el nu da nici 10% din cat e mediatizat", spune Ion Craciunescu.



"Acest joc are o influenta mare asupra jocului de fotbal. Se aduna oboseala si nu te mai poti concentra. Sper sa fie acest joc cauza problemelor lui, pentru ca inseamna ca daca ar renunta la joc, si-ar reveni. El nu intelege ca e vorba de sanatatea lui mentala, sa stai atatea ore cu ochii in monitor...", spune si Gigi Multescu.



"Daca el sta atat de mult pe acest joc, il afecteaza fara indoiala. Cand stai asa mult pe un joc, nu mai esti atent pe teren. Stai inchis in casa si esti concentrat la ce trebuie sa faci pe monitor, gandul e in alta parte. El trebuie sa inteleaga faptul ca e un exemplu pentru copii. Ca atare, trebuie sa se cenzureze cand face anumite lucruri", a comepltat Florin Bratu la Digi.