Alibec is BACK! Primul antrenament cu echipa dupa accidentare. Ce le-a cerut Dica jucatorilor

Alibec s-a pregatit pentru prima oara alaturi de colegi in cantonamentul din Olanda.

Chinuit de pubalgie inca de la finalul campionatului, Alibec a ratat meciurile nationalei cu Polonia si Chile, apoi a luat pauza timp de doua saptamani si a sarit turneul din Slovacia. Astazi, Alibec a facut primele alergari alaturi de grup, apoi a intrat la exercitiile specifice de recuperare.



Dica a impartit lotul in doua, in functie de minutele petrecute pe teren impotriva ucrainienilor de la Olecsandryia. Grupul titularilor, condus de Budescu, a facut alergari si stretching, in timp ce fotbalistii care au intrat in repriza a doua s-au axat pe un exercitiu de recuperare la care a intrat si Dica.

Echipa de start a Stelei cu Olecsandryia: Nita - Enache, Larie, Balasa, Junior Morais - Pintilii (cpt), Ov. Popescu - Man, Budescu, Tanase - Gnohere. In a doua parte au mai intrat Stancioiu, Filip, Tudorie, Pleasca, Momcilovic, Jakolis, Achim, Benzar, Teixeira, Grecu si De Amorim.