'Ai cel mai bun meniu, esti cel mai frumos imbracat...' :)) Aroganta SUPREMA a lui Sumudica in fata lui Reghe

Marius Sumudica nu renunta la disputa de la distanta cu Steaua.

Antrenorul Astrei l-a intepat din nou pe Reghecampf. Sumudica crede ca rezultatele Stelei sunt modeste avand in vedere investiile importante facute de Becali.

"Imi pare rau de ceea ce face Gigi Becali si asta e tot. E un om care baga banii in fotbal. Fara el si fara televiziune fotbalul nu ar mai exista. Este un om care baga bani. A dat 8-9 milioane de euro. Cred ca asa e si mai mare frustrarea. In momentul in care dai atatia bani si nu reusesti sa iei campionatul, cand ti se pun pe tava cei mai buni jucatori, cand ai cele mai bune conditii, cand esti cel mai frumos imbracat, cand ai cel mai bun meniu, totul la superlativ si nu poti sa iei titlul... E greu cand te bati cu celelalte. Unora li se mai taie apa calda cate 3 luni si tot nu poti sa-i bati!", a spus Sumudica.