Acuzatii INCREDIBILE: "E SANTAJAT, acum i s-a inchis gura si nu poate sa vorbeasca!" Razboi intre Craiova si Steaua! Ce s-a intamplat

"Ideal ar fi sa aveti un dialog cu jucatorul, el va poate explica, daca vrea, ce a fost in capul lui, ce l-a determinat sa ia aceasta decizie. Probabil ca spovedania lui Andrei Vlad va aduce multa lumina in aceasta lume infectata de atata mizerie. Cel mai simplu lucru ar fi sa faca o conferinta de presa in care sa spuna ce s-a itnamplat. Lucrurile nu stau chiar asa cum au fost prezentate, au o alta tenta, iar la mijloc este un caz de santaj. Vorbim de un jucator de echipa nationala. E laudabil ca s-a sacrificat pentru familie, dar a fost aruncat in gura lupului. Asta ar putea sa-l afecteze. Cineva a profitat de problemele pe care le-a avut cu familia. Acum e impiedicat sa vorbeasca! Baiatul mai are contract cu noi fix un an. Va fi sanctionat si fotbalistic, si economic. Celor de la FCSB le spun ca ce n-a reusit Talpan o sa reuseasca Andrei Vlad", a spus Marcel Popescu la Sport Total FM.