ACUM LA SPORT.RO | Razvan Burleanu, presedintele FRF, vorbeste despre CAMPIOANA ROMANIEI

Razvan Burleanu, presedintele FRF, este invitatul lui Dan Pavel la Ora Exacta in Sport.

...despre Comitetul Executiv de vineri si campioana Romaniei: "In momentul de fata, avem o solicitare din partea LPF, organizatoarea Ligii I, pentru omologarea rezultatelor din Play Off, pentru ca Play Out-ul nu s-a terminat.

Va exista o dezbatere in CEx, dupa care eu si ceilalti membri ai Comitetului vom delibera si vom da un raspuns.

Este o situatie exceptionala, la sesizarea Ligii. Nu stiu de ce s-a cerut urgentarea, poate pentru ca FCSB sa poata mearga la TAS, intr-un eventual raspuns nedorit de ei.

Eu nu am recomandat FCSB-ului sa mearga la TAS. Am spus ca procedura e de asa fel incat se poate merge direct la TAS. In asemenea situatii, se poate merge direct la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Eu am acelasi mesaj. Din punctul de vedere al Federatiei Romane de Fotbal, Viitorul este campioana Romaniei. De ce acest lucru? Avem un regulament inca din 2011, nemodificat pana in 2017. In toata aceasta perioada, regulamentul s-a aplicat unitar, fiind si situatii similare. Din 2014 in schimb, FRF a renuntat la toate competitiile disputate in sistem Play Off/Play Out, exceptia ramanand Liga I, care este organizata de LPF. Insa niciun club, nici AFAN, nici LPF nu a sesizat ceva in neregula cu acest regulament!

Sincer, cat timp acest discurs vine din partea echipei cu cel mai mare buget, cea mai titrata, nu mi se pare normal. Cand esti un campion si te consideri un campion, cred ca trebuie sa ai si capacitatea de a te recunoaste invins, mai ales atunci cand esti invins pe teren!

Intr-adevar, lucrurile se schimbat atunci cand e vorba de multe milioane de euro de la UEFA, din cupele europene.

Nu as vrea sa cataloghez demersurile FCSB in vreun fel, pentru ca ei sunt membri ai FRF, nu as putea spune ceva. Este o decizie de management a lor", a spus Razvan Burleanu la Sport.ro

...despre schimbarea sistemului competitional al Ligii I: "Pana sa schimbam sistemul, trebuie sa spunem ca ne-am uitat la nivel european, am incercat sa vedem ce s-a intamplat in campionatele puternice, cum s-a efectuat cresterea numarului de echipe in acestea ori chiar la Campionatul European. In spatele tuturor acestor decizii au stat oameni care au analizat situatiile. Cu aceiasi consultanti lucram si noi astazi.

Anul acesta am avut un Play Off cu cifre de audienta inalte, cu o medie buna de spectatori pe stadioane. Insa Play Out-ul a fost o faza fara nicio miza, cu audiente foarte reduse. Iar aici trebuie sa venim cu o propunere pentru a dinamiza si Play Out-ul.

Speram ca Liga Profesionista sa puna in dezbatere aceasta problema intai.

Cat despre cresterea numarului de echipe, ne dorim asta din sezonul 2019/20. Ne intereseaza ca echipele din Liga I sa isi poata mentine veniturile din drepturile TV si credem ca acest lucru este posibil, avand in vedere ca se construiesc stadioane, ca exista interes ridicat pentru fotbal printre tineri, dar si ca Romania poate reveni in jurul fotbalului, ca emotie colectiva, odata cu EURO 2020", a mai spus Razvan Burleanu.

...despre regula U21: "Regula jucatorului U21 ramane in picioare. Astazi, media bugetelor primelor 30 de echipe din Europa este de 274 de milioane de euro. Media Ligii I este in jurul a 5 milioane de euro. Prin urmare, ceea ce pare mai plauzibil este o calificare in Europa League.

Dar noi luam in considerare si un alt lucru. Vorbim de tari ca Polonia, Croatia si Serbia. Fiecare dintre aceste tari are peste 50 jucatori in top 5 campionate din Europa.

Sigur, prezenta unui fotbalist U21 intr-o echipa nu inseamna ca vom ajunge imediat, insa e un lucru care ajuta dezvoltarea sportului pentru viitor", a mai spus Burleanu.