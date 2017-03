Bani de Liga ! Acesta este cel mai bogat club din Romania. "Avem de primit 40 de milioane de euro". Surpriza URIASA

Liga 1 este un campionat reprezentativ pentru suferinta fotbalul romanesc: echipe aflate intre insolventa si faliment, datorii uriase neplatite, complicatii juridice, echipe desfiintate sau patroni si oficiali trimisi in spatele gratiilor.

Adrian Mititelu, patronul FC Universitatea Craiova, spune ca echipa sa a fost retrogradata, dezafiliata si falimentata, desi avea in posesia sa bunuri imobiliare de aproape 40 de milioane de euro.

"Si acum, clubul asta care e in faliment, FC Universitatea Craiova, are sa ia de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) 40 de milioane de euro. Puteti sa verificati la ANRP, va dau numar de dosar! Suntem in asteptare sa ni se elibereze un titlu de despagubire pentru aceasta suma. Clubul asta are terenuri pe numele lui.

Eu am investit foarte multi bani in terenuri, dar, desi sunt foarte valoroase, de ordinul zecilor de milioane de euro, nici pana astazi nu am putut sa le instrainez pentru ca am avut fel si fel de litigii si mi le-au blocat. M-au lasat si cu datorii la banci, noroc ca am avut intelegere la aceste banci si m-au tot pasuit. Din clipa in care am luat clubul de la Staicu, foarte multi oameni au fost contra mea, invidiosi ca am eu clubul. Eu asteptam din zi in zi sa imi intre banii astia, despagubirile, pentru ca atunci era un culoar cand imi venise si mie randul. Eu de asta am zis sa mai strang din dinti, sa nu mai vand jucatori. Pe urma a venit Piturca care mi-a tras nebunia si m-au blocat si la ANRP si peste tot si s-a ales praful", dezvaluie Mititelu.

Acesta spune ca a ajuns intr-o situatie de blocaj financiar si din cauza banilor bagati cu inima deschisa in echipa fanion a Olteniei:

"Spre deosebire de alti patroni, eu chiar am iubit echipa asta foarte mult, am neglijat toate celelalte chestiuni, de interes familial, de investitii, si am bagat totul in Universitatea. Toti banii pe care i-am avut, i-am bagat aici. Mai mult, dupa ce am epuizat lichiditatile, am inceput sa ma si imprumut pe la banci, numai ca sa tin clubul. Nu am vrut sa vand jucatori, desi puteam sa o fac, stiti foarte bine. Am creat un club, am construit terenuri de antrenament, am modernizat stadionul, desi trebuia sa o faca orasul, nu eu. Eu recunosc ca am facut multe greseli, dar multe greseli le-am facut sub presiunea presei, a oamenilor din oras...

Dar lucrurile mergeau bine si eu zic ca, daca nu eram eliminat, reveneam si pana acum castigam cel putin un titlu de campion pentru ca aveam o generatie de tineri talentati. Din pacate nu am fost lasat. Mai mult, ca sa ma determine sa cedez brandul, mi-au facut si alte nenorociri, mi-au blocat toate afacerile, toate litigiile..."