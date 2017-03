Accidentare groaznica pentru un jucator din Romania! Capitanul de la Olimpia a fost dus la spital

Capitanul Olimpiei Satu Mare, Cosmin Iuhas, a fost transportat direct la spital dupa ce si-a prins genunchiul sub un adversar.

Iuhas a rezistat doar 11 minute in teren. Dupa un duel pentru minge cu Razvan Avram de la Afumati, Iuhas s-a lovit rau la genunchi. Fotbalistul a fost dus direct la spital, iar staff-ul tehnic al Olimpiei se teme ca va sta mult timp departe de gazon.



Favorita clara cu Afumati, Olimpia a pierdut cu 1-0 pe teren propriu si a suferit o lovitura importanta in drumul spre Liga 1. Dupa 22 de meciuri, e pe 5 in B, la 3 puncte in spatele lui Sepsi Sf. Gheorghe.



Sursa foto: Digisport