Gabriel Chirea despre ultima NEBUNIE a lui Alibec: "Denis Pericol Public , eroul de la Termopane 2"

Denis Alibec s-a transformat dintr-un tanar fotbalist talentat, promitator si cu un orgoliu sanatos intr-un adult indisciplinat si supraponderal, cu accese de furie necontrolate si blocat la jumatate procesului de maturizare.

"Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga si in traista" este un vechi proverb romanesc, parca special croit pentru dimensiunile lui Denis Alibec. Inzestrat cu calitati fizice si tehnice care il puteau propulsa chiar in prima echipa a celor de la Inter Milano, acolo unde a avut sansa ca Jose Mourinho sa il remarce, sa il tina in anturajul echipei de seniori si sa il introduca pe teren in cateva partide oficiale, fotbalistul constantean a ajuns la varsta la care fiecare noapte pierduta, fiecare cub de ciocolata, fiecare tigara, fiecare bere, fiecare shaorma si produs de fast-food consumate in exces te fac sa fii mai gras, mai lent, mai accidentat si mai nervos decat ar trebui.

Venit la FCSB dupa deceptiile numite Tade, Marica, Tucudean, Tudorie, Iancu si Golubovic, Alibec parea capabil sa fie atacantul care sa puna capat "secetei" de goluri din atacul echipei. In schimb, el se transforma pe zi ce trece si pe meci ce trece intr-o puternica durere de cap, pricinuita de un cocktail amar de fite, mofturi si figuri, care ii intoxica pe colegi, antrenori, oficiali, fani si pe patronul clubului.

Valtoarea stirilor negative, care il au protagonist pe Denis Alibec, fotbalistul tinut in puf pana acum de Gigi Becali si de oficialii FCSB-ului, nu suna deloc magulitor pentru un fotbalist prezentat ca poate cel mai valoros din Liga 1 si pentru transferul caruia clubul cere 10 milioane de euro: in pauza dintre campionate, Alibec a fost fotografiat de paparazzi prin diverse cluburi de noapte, fumand ca un turc, dupa ce cu un an inainte fusese acuzat ca lasase cateva chistoace la baie in pauza meciului Franta-Romania de la Euro 2016; dupa ce presa a dezvaluit ca fosta iubita a ramas gravida cu Liviu Varciu, jucatorul FCSB-ului s-a cuplat cu o blondina sexy; Alibec s-a certat cu secundul lui Daum de la nationala, Rudi Verkempinck, si nu a mai fost convocat la lot; in pauza meciului de la Plzen, el si-a certat si jignit colegii si pe antrenorul Nicolae Dica; noul selectioner, Cosmin Contra, a preferat sa nu il selectioneze nici el pentru ultimele doua partide din preliminarii; fotbalistul si-a gasit masina vandalizata de o fosta iubita care i-a scris pe vopsea "Nesimtitule" si "Sa-ti fie rusine”; la inceputul lunii septembrie el si-a cumparat un bolid McLaren de 170.000 de euro; Alibec i-a vandut lui Harlem Gnohere, colegul din atacul FCSB-lui, Porsche-ul Cayenne GTS, vechea sa masina, cu 35.000 de euro; atacantul l-a jignit pe Mihai Stoica, managerul FCSB-ului, in timpul meciului cu Viitorul si nu si-a cerut scuze ulterior pentru cuvintele grele aruncate oficialului echipei; frustrat de evolutia mai putin buna din meciul cu CFR Cluj, Alibec le-a aratat semne obscene si i-a injurat pe fanii gazdelor; Alibec a jucat 9 meciuri in actualul sezon de Liga 1 si nu are niciun gol marcat; deranjat ca a fost schimbat dupa minutul 80 in meciul cu FC Voluntari, Alibec a plecat direct la vestiare, gesticuland si injurand, a aruncat banderola pe gazon si a lovit o usa de termopan, care a fost aproape sa il loveasca pe un om de ordine; dupa meciul de la Voluntari, Dica i-a cerut patronului Gigi Becali ca Alibec sa fie amendat cu 75.000 de euro si sa fie exclus din lot, in caz contrar el pregatindu-se sa isi depuna demisia.

Aflat in permanenta antiteza cu "soldatii necunoscuti" Nita, Benzar, Pintilii, Teixeira, Man sau Gnohere, care tac si fac, Alibec nu are cum sa incheie armistitiu in conditiile impuse de el intr-un razboi pe care a inceput deja sa il piarda. Daca nu constientizeaza pericolul care il paste si nu se apuca cu amandoua mainile de sansele care inca i se mai ofera, asa cum au refuzat sa faca multi alti fotbalisti romani, unii chiar mai talentati decat el, despre care s-a spus cand si-au incheiat cariera ca "s-a nascut talent si a murit speranta", Alibec risca sa ramana in istoria fotbalului romanesc pentru crizele de vedetism, colectia de masini de lux, durerile continue pricinuite de pubalgie si genunchi si catastrofalul managementul al furiei.