A intrat in top! Rotariu, egal cu Rusescu si Grozav. Cum arata TOP 30 cele mai scumpe transferuri din Liga I

Rotariu a intrat in top 30.

Rotariu a fost vandut de Dinamo la FC Brugge pentru 2,2 milioane de euro. Tanarul mijlocas de doar 21 de ani a intrat in top 30 cele mai scumpe transferuri din istoria Ligii I, fiind exact pe locul 30, la egalitate cu Rusescu, cumparat de Sevilla in 2014, si Gheorghe Grozav, cumparat de Terek in acelasi an.

Dinamo urca astfel la 4 jucatori in top 30 cei mai scumpi jucatori vanduti din Liga I, cu Rotariu (2,2 milioane), Ropotan (3 milioane) vandut in 2009 la DInamo Moscova, Stefan Radu (4,5 milioane) vandut in 2009 la Lazio si Torje, (5 milioane) vandut in 2012 la Udinese.

Cei mai multi jucatori in top 30 ii are Steaua, nu mai putin de 12, urmata de CFR, 6, si Rapid cu 5.

Jucatorii mai scumpi decat Rotariu, vanduti de cluburi din Liga I:

30. Rotariu - 2,2 milioane Dinamo - Brugge (2017)

29. Rusescu - 2,2 milioane Steaua - Sevilla (2015)

28. Grozav - 2,2 milioane Petrolul - Terek (2015)

27. Pintilii - 2,4 milioane Steaua - Al Hilal (2015)

26. Keseru - 2,4 milioane Steaua - Al Gharafa (2015)

25. Dica - 2,5 milioane Steaua - Catania (2009)

24. Alexandru Ionita - 2,5 milioane Rapid - Koln (2011)

23. Papp - 2,5 milioane Vaslui - Chievo (2013)

22. Cristian Manea - 2,5 milioane Viitorul - Apolon Limassol (2015)

21. Thereau - 2,9 milioane Steaua - Anderlecht (2008)

20. Ogararu - 3 milioane Steaua - Ajax (2007)

19. Ropotan - 3 milioane Dinamo - Dinamo Moscova (2009)

18. Deac - 3 milioane CFR - Schalke (2011)

17. Wesley - 3 milioane Vaslui - Al Hilal (2013)

16. Sougou - 3 milioane CFR - O. Marseille (2013)

15. Chipciu - 3 milioane Steaua - Anderlecht (2016)

14. Renan - 3,2 milioane CFR - Sampdoria (2013)

13. Daniel Niculae - 3,3 milioane Rapid - Auxerre (2007)

12. Bastos - 3,5 milioane CFR - Al Nasr (2013)

11. Mazilu - 4 milioane Rapid - Dnipro (2008)

10. Stefan Radu - 4,5 milioane Dinamo - Lazio (2009)

9. Sapunaru - 5 milioane Rapid - Porto (2009)

8. Bogdan Stancu - 5 milioane Steaua - Galatasaray (2011)

7. Torje - 5 milioane Dinamo - Udinese (2012)

6. Radoi - 6 milioane Steaua - Al Hilal (2009)

5. Traore - 6 milioane CFR - Kuban (2011)

4. Alvaro Pereira - 6,5 milioane CFR - Porto (2010)

3. Gardos - 6,8 milioane Steaua - Southampton (2015)

2. Chiriches - 8,5 milioane Steaua - Tottenham (2014)

1. Nicusor Stanciu - 9,8 milioane Steaua - Anderlecht (2016)