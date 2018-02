"A dat-o?" Cum a reactionat Dica dupa ce a aflat ca Becali i-a facut publica echipa de start cu CFR! Ce le-a spus jucatorilor criticati

Nicolae Dica nu are secrete fata de adversarii de la CFR.

Dica se pregateste sa-l surprinda pe Dan Petrescu, insa nu si in privinta echipei de start. Gigi Becali a vorbit in aceasta dimineata la ProX despre ce jucatori va folosi antrenorul mai ales in atac, acolo unde lipsesc Alibec si Gnohere.



"Echipa in mare e stabilita, am pregatit in aceasta saptamana meciul si stiu echipa. Nu stiu daca a dat-o patronul. A dat-o? Nu stiam. Ok" a spus Dica in conferinta.

Dica a vorbit cu jucatorii criticati de Becali dupa meciul cu Gaz Metan si i-a asigurat ca patronul isi va schimba discursul daca vor juca mai bine. Becali e asteptat de Dica in cantonament in aceasta seara pentru a-i motiva pe jucatori pentru derby.



"Vreau mereu sa vina patronul in canotnament, va veni diseara sa vorbeasca cu baietii, e un lucru bun pentru ca discuta cu ei.



Am avut discutii cu jucatorii criticati, stiau unde vin cand au venit la Steaua, stiau ca vor fi criticati de patron, le-am zis sa fie puternici si sa treaca peste. Daca vor juca bine, patronul ii va lauda si va spune ca merita nu stiu cate milioane", a mai spus Dica.

Echipa probabila a Stelei pentru meciul cu CFR: Vlad - Momcilovic, Planic, Gaman, Benzar - Pintilii, Filip, Man, Budescu, Teixeira - Tanase