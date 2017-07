3 fundasi pe lista Stelei. Dica are pe masa contractele a 2 jucatori de peste 1,90 m

Steaua vrea sa transfere un fundas central neaparat.

Steaua are doar doi fundasi centrali de meserie in lot, inainte de startul sezonului. Larie si Balasa sunt singurii pe care se poate baza Dica in primele meciuri, desi antrenorul cauta inca un stopper pe piata transferurilor.

Acesta a ajuns la 3 nume finale, din care va trebuie sa aduca unul dintre ei, anunta Gazeta. Acestia sunt Stelioz Malezas, de la PAOK, Manuel da Costa, un marocan de la Olympiakos, si Dimitrios Kolovetsios, un grec liber de contract dupa ce s-a despartit de AEK Atena.

Primii doi sunt fundasi de 1,92, extrem de inalti si puternici, insa la fel este si Larie, care are 1,91, si este greu de crezut ca Steaua va juca cu doi fundasi centrali asa de inalti.

Singura problema in aducerea celor trei este ca acestia trebuie sa accepte un salariu destul de mic, de 12.000 de euro pe luna.