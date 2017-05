100.000 de euro, prima pe care o are pe masa Craiova diseara la meciul cu Viitorul!

Bucurestiul e astazi plin de olteni - Steaua si Dinamo se roaga ca Viitorul sa se incurce diseara cu Craiova.

Craiova si Viitorul se intalnesc in aceasta seara la Pitesti, intr-un meci care intereseaza in mod direct echipele bucurestene. Un pas gresit al lui Hagi l-ar putea scoate din calculele pentru titul.

Craiova a agitat atmosfera zilele trecute, prin vocea lui Marcel Popescu, dupa declaratiile care anunta un scenariu nebun - Multescu ar putea baga juniorii ca sa isi odihneasca titularii pentru un meci de peste 10 zile (?!)

Dar dincolo de scenarii si semne de intrebare, miza acestui meci este una importanta si pentru olteni.

"Prima" de 100.000 de euro

Cu o victorie in aceasta seara, Craiova ar trece peste CFR Cluj in clasament, adica ar urca pana pe locul 4.

Asta inseamna bani mai multi din drepturile TV, dar si un drum mai avantajos spre grupele Europa League.

Diferenta de bani intre locul 4 si locul 5, la impartirea drepturilor TV din sezonul viitor, este de 100.000 de euro.

Isi risca oltenii onoarea pentru o rafuiala personala?

"Cu Viitorul bagam juniorii, vrem sa ne menajam titularii pentru meciul din Cupa", a fost anuntul cu care Marcel Popescu i-a agitat rau pe stelisti zilele trecute.

Steaua isi pune penultimele sperante la titlu in Craiova, dar o echipa slabita a Craiovei i-ar face misiunea lui Hagi mult mai usoara.

Dar cat e adevar si cat e provocare in declaratia lui Marcel Popescu?

SCENARIUL 1 - Gazeta scrie astazi ca in spatele deciziei de a folosi juniorii sta o rafuiala personala a patronului Craiovei, Mihai Rotaru. Acesta ar fi fost deranjat de jignirile venite in urma cu cateva saptamani din partea lui Gigi Becali.

Becali l-a numit atunci pe Rotaru "dobitoc" si "jigodie", in contextul controversei legate de programul de meci distribuit gratuit pentru suporterii Craiovei la partida cu Steaua - episodul "Fecesebistul, o specie scarboasa de consacrare".

Consecintele Scenariului 1 - Craiova isi pierde onoarea si, cel mai probabil, pierde 3 puncte diseara cu Viitorul. La capitolul castiguri, poate doar orgoliul lui Mihai Rotaru sa fie pe plus, cu toate ca patronul Craiovei nu a aratat pana acum ca isi conduce clubul dupa orgolii personale.

SCENARIUL 2 - Marcel Popescu a aruncat aceasta declaratie pentru a-i agita pe stelisti, dar anuntul ramane doar la stadiul de gluma. Este scenariul cel mai probabil, pentru ca e greu de crezut ca Gigi Multescu va accepta ordine care sa ii puna credibilitatea la indoiala.

Pe langa onoare, Craiova isi joaca si un loc mai bun in clasament, adica mai multi bani din drepturile TV. Cu o victorie in fata Viitorului, Craiova ar depasi-o pe CFR Cluj si ar urca pe locul 4 in playoff.

Consecintele Scenariului 2 - Marcel Popescu se amuza cand se uita la televizor, la reactiile stelistilor dupa acest anunt. Pe Laurentiu Reghecampf a reusit sa il enerveze - antrenorul Stelei a avut o reactie nervoasa la DigiSport cand a fost pus sa comenteze declaratiile oficialului Craiovei.

Cu cel mai bun prim 11 aliniat in aceasta seara, Craiova ar avea sanse reale sa o invinga pe Viitorul, mai ales ca a batut-o si in meciul tur din playoff, la Ovidiu (1-0).