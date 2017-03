Ghid de supravietuire urbana: Bataile pe stadion! 4 reguli de baza care te pot salva cand esti atacat

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Un pumn in cap. O “telescopica” pe spate. Sau cateva zeci de picioare in timp ce esti la pamant.

Sunt doar cateva dintre scenariile care ti se pot intampla pe un stadion sau intr-o sala de sport, atunci cand lucrurile degenereaza. Sfaturile pe care le vei primi astazi din punctul de vedere al artelor martiale te pot salva atat pe tine, cat si pe cei apropiati. Ele sunt indreptate in primul rand spre principiile pe care trebuie sa le urmezi.

De ce sunt extrem de periculoase bataile pe stadion?

E greu de iesit. Stadionul e o “forma inchisa”. In plus, ai obstacole peste tot imprejur: scaune, garduri, spectatori etc. Iar caile de iesire sunt limitate ca numar.

Sunt folosite “arme”. Chit ca e vorba de un scaun, o fumigena sau o simpla piatra, riscul ca acestea sa te raneasca grav sunt mari. Dar gandeste-te ca in special suporterii foarte violenti pot intra pe stadion cu bate, sprayuri paralizante si chiar cutite.

Nu ai spatiu de miscare. Priveste imaginile de mai sus. Oamenii sunt atat de ingramaditi unii in altii ca sunt foarte limitati in actiunile lor. Tehnicile de combat pe care le poti sunt si ele limitate.

Grupul ofera putere. Chiar si cel mia mic catel latra cand se simte protejat. La fel se intampla si cu persoanele care se afla alaturi de cei care urmaresc un scop comun. Vei vedea cum se aplica “psihologia multimilor” si oameni care in rest sunt foarte pasnici devin violenti cand sunt incurajati sa faca asta. Mai mult decat atat, sunt situatii cand vei fi atacat de mai multe persoane.

Se revarsa frustrarile. Cand un suporter a urat toata viata echipa adversa si suporterii ei si il prinde pe unul dintre ei la “ingramadeala” e foarte posibil sa isi verse pe el toate frustrarile acumulate in timp.

Cele mai ciudate obiecte pot fi folosite ca arme: aici o teava PVC

Cum te aperi? 4 reguli de baza

Evita conflictul. Noi, romanii, avem o expresie care se potriveste perfect aici : “Fuga e rusinoasa, dar e sanatoasa”. Foarte probabil ca “rusinos” nu isi are locul aici. Asa ca primul lucru la care trebuie sa te gandesti atunci cand vezi ca izbucneste un conflict este sa indrepti cat mai repede spre iesire.

Fa-ti un traseu imaginar de evacuare. Cand intri pe stadion sau in sala de sport, studiaza care sunt caile de iesire raportat la locul tau. Si vizualizeaza care este cea mai rapida cale de iesire.

Protejeaza-I pe cei apropiati. Sotia, prietena, copilul etc. e foarte posibil sa fie cei mai expusi in cazul in care izbucneste o bataie. Pune-te intre ei si atacator/I si incearca sa ii scoti cat mai repede din zona conflictului.

Ramai in picioare. E unul dintre principiile de lupta esentiale atunci cand sunt implicati mai multi agresori. Capacitatea de a te apara si riposta de pe spate este foarte redusa in acest caz. Mai mult, agresorii vor folosi picioarele pentru a te lovi.

Situatie care poate aparea inauntru sau in afara stadionului

Un articol scris de Tudor Mihaita (centura neagra in Brazilian Jiu Jitsu si antrenor Absoluto)