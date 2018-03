BADR HARI s-a intors in ring pentru prima data dupa ce a iesit din puscarie! Ce a facut in meciul cu Hesdy Gerges: "L-am ranit, nici nu mai poate sa mearga!"

Luptatorul marocan a avut primul sau meci dupa 2 ani.

Badr Hari a avut azi-noapte primul sau meci dupa ce a iesit din inchisoare, acolo unde a stat 3 luni pentru asalt asupra unui om de afaceri. La gala Glory 51 de la Rotterdam, Badr Hari l-a invins prin decizie unanima pe Hedy Gerges.

Egipteanul nu a contestat decizia judecatorilor, insa a ras de Hari dupa gala in timpul interviurilor pe care Hari le-a "sarit": "Nu cred ca mai poate sa mearga, l-am ranit. Eu sunt aici si pot" a spus Gerges. Acesta a suferit o accidentare la coapsa inca din prima runda dar a putut sa continue meciul.



"A castigat meciul in ultima runda. A fost foarte aproape (decizia), dar el a luptat inteligent, a obtinut puncte. Am continuat sa ma bazez pe forta, nu mi-am schimbat planul. Este trist dar astfel de lucruri se intampla in viata. Inca pot sa rad si sunt sanatos, asta e cel mai important" a mai spus Gerges.