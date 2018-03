Ianis Hagi, din nou in vizorul italienilor! "Credea ca merita o sansa langa baietii mari! A fost impins in fata de tatal sau toata viata!"

Ianis Hagi este taxat de italieni dupa plecarea de la Fiorentina.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Romanul a ales sa revina in Liga 1, la Viitorul, dupa ce a acuzat ca nu i se acord sanse sa joace pentru Fiorentina. ViolaNation, un portal destinat fanilor echipei din Firenze, da vina pe jucator si pe Gica Hagi pentru esecul acestui transfer.



"Va amintiti ce s-a intamplat cu Ianis Hagi? A fost impins in fata de tatal sau intreaga viata si credea ca merita o sansa langa baietii mari. El s-a bosumflat imediat dupa ce acest lucru nu s-a intamplat", au scris italienii.

Hagi jr a venit la Fiorentina in 2016 in schimbul a doua milioane de euro. La inceputul acestui an, Viitorul l-a rascumparat pe Ianis pentru 2 milioane de euro si 20% dintr-un eventual transfer. Ianis Hagi a jucat in doar 2 meciuri de Serie A pentru Fiorentina.