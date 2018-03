"CIAO CAPITANO" | Astori va fi inmormantat joi la Florenta! Mii de suporteri vin deja la stadion. FOTO

Italia este in doliu. Capitanul Fiorentinei a murit in somn, la 31 de ani.

Autopsia capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, va fi efectuata marti, iar funeraliile vor avea loc joi la Florenta, a anuntat luni clubul italian de fotbal.

''Fiorentina si familia lui Davide va informeaza ca autopsia va fi efectuata maine (marti). (...) Funeraliile se vor desfasura la Florenta joi (la ora locala 10,00), in biserica Santa Croce'', indica Fiorentina intr-un mesaj pe Twitter.

Procurorul Republicii din Udine a anuntat, luni, la radio Rai deschiderea unei informari judiciare dupa decesul fotbalistului ''pentru omucidere involuntara, deocamdata in rem''. Procurorul Antonio Nicolo a precizat ca deschiderea unei astfel de proceduri este ''un act obligatoriu''.

Procurorul a adaugat ca autopsia ''va fi facuta rapid". Mai multe ziare italiene, intre care Gazzetta dello Sport, afirmau ca aceasta ar trebui realizata chiar astazi (luni).

"Se pare ca jucatorul a decedat din cauza unui stop cardio-circulator din cauze naturale", a declarat duminica Antonio de Nicolo, citat de cotidianul Corriere della Sera.

Capitanul Fiorentinei a decedat sambata noapte, la doar 31 de ani, in camera sa de hotel din Udine, unde echipa sa urma sa joace duminica in Serie A, cu formatia locala Udinese, in etapa a 27-a din Serie A.