BATAIE pe atacantul "de 100 de milioane de euro"! Doua cluburi uriase vor sa-l aduca pe Balotelli

Balotelli a marcat vineri seara golul 3.000 al lui Nice in prima liga din Franta.

Mario Balotelli se poate intoarce in Italia - dupa ce agentul sau, Mino Raiola, anunta ca "Balotelli valoreaza 100 de milioane de euro, e cel mai bun atacant italian in acest moment", au aparut si primele oferte! Balotelli se afla in ultimele luni de contract cu Nice si va putea fi transferat gratis.

Raiola a mai spus: "Este evident ca cine il va lua pe Mario gratis va da o lovitura. Daca as fi in locul celor de la Napoli, l-as lua. Este unul dintre cei mai buni atacanti in acest moment. Exista jucatori care s-ar teme sa mearga la Napoli, insa nu el. Nu ar avea vreo presiune din partea fanilor, a fost deja la cele mai mari cluburi din lume" a spus Raiola.

In afara de Napoli, si AS Roma il doreste. Chiar antrenorul echipei, Eusebio Di Francesco, a spus-o: "Mi-ar placea sa-l antrenez. Am vorbit in urma cu 2 ani cu el sa vina la Sassuolo insa nu s-a intamplat. Este in continuare un jucator interesant cu o calitate uriasa" a declarat Di Francesco.