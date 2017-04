ULTIMA ORA | CSM Bucuresti si-a aflat adversara din semifinalele Champions League

Meciurile pentru trofeul Champions League se joaca pe 6 si 7 mai, la Budapesta.

CSM Bucuresti va juca cu Vardar (Macedonia) in semifinalele Champions League, la fel cum s-a intamplat si in sezonul trecut, cand romancele au cucerit marele trofeu.

In cealalta semifinala, Buducnost, echipa Cristinei Neagu, o va intalni pe Gyor.

Este al 4-lea an la rand cand Vardar joaca in semifinale. In precedentii trei ani, s-a oprit in acesta faza.

La Vardar joaca Mayssa Pessoa, portarita care a jucat pentru CSM sezonul trecut.

Toate meciurile din Final Four se joaca la Budapesta.

Pe 7 mai, "Cupa Campionilor Europeni" se poate intoarce la Bucuresti.