Per Johansson, exasperat pe margine. Time out, in minutul 20: "Chem soferul si plecam acasa!!!"

CSM Bucuresti a pierdut cu 33-38 semifinala de Liga Campionilor cu Vardar Skopje si va juca finala mica impotriva lui Buducnost, maine.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Per Johansson s-a aratat extrem de dezamagit de atitudinea handbalistelor sale din prima repriza, pierduta de CSM Bucuresti in fata lui Vardar, scor 13-21, in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tehnicianul a declarat, de altfel, si la final ca: "Apararea a fost foarte slaba".

Per Johansson a fost exasperat de erorile facute de handbalistele CSM-ului in prima repriza a meciului cu Vardar. Acesta a apelat la toate metodele pentru a incerca sa le trezeasca.

In minutul 20, Johansson a cerut un time out, spunandu-l ehandbalistelor sale ca pot pleca deja la Bucuresti, daca nu se trezesc.

"Luati mingea, faceti trei pasi si aruncati! Nu inseamna mnimic! Pornim de jos, de foarte jos! Daca vrei sa plecam acasa, plecam chiar acum! Chem soferul si plecam! Daca nu vreti asta, haideti sa luptam pentru ceea ce inseamna CSM", a spus Johansson.

Din nefericire, incercarile tehnicianului de a-si motiva jucatoarele nu au reusit. CSM a pierdut cu 33-38, desi a facut o repriza secunda mai buna decat prima.