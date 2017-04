Dezvaluiri SOCANTE de la Budapesta: "Paulei Ungureanu i-au aruncat cu 1 litru de URINA in cap! I-au strigat tigan, animal, orfan!"

Antrenorul lui CSM face dezvaluiri socante de la meciul cu Ferncvaros din sferturile Champions League.

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Antrenorul echipei CSM Bucuresti, suedezul Per Johansson, a postat un mesaj pe Instagram, in care noteaza ca meciul cu FTC Budapesta, din Liga Campionilor, a fost un adevarat razboi, afirmand ca portarului Paulei Ungureanu i s-a aruncat un litru de urina in cap.

"Performanta din aceste doua debyuri est-europene m-a facut sa lacrimez, dar sunt si dezamagit de lumea bolnava in care traim, o lume in care ura este in crestere. in Ungaria xenofobia si fascismul sunt acceptate in proportie de peste 50 la suta. A fost mai mult decat sport si mai mult decat Ferencvaros contra CSM. A fost Ungaria contra Romania, doua tari care se urasc, iar ura a fost infricosator de reala. Portarul nostru, Paula, a primit un litru de urina in cap, zece monezi si trei brichete, iar 5.000 de fascisti, nazisti si ultrasi i-au strigat: «Du-te acasa tigan, animal, orfan!» Nu am putut merge un metru fara a fi insotiti de politie", a scris antrenorul echipei bucurestene.

Mesajul lui Johansson a iscat comentarii in randul fanilor, un suporter din Ungaria replicand: "E adevarat ca sunt multi idioti si fascisti printre ultrasi. si in Ungaria, si in Romania, si in Suedia. Dar tu condamni intreaga tara aici! inteleg ca esti furios, dar incearca sa nu generalizezi, chiar daca e la moda sa ataci Ungaria in aceste zile ...", a scris fanul.

Per Johansson i-a raspuns afirmand ca nu uraste Ungaria, dar uraste fascismul: "imi cer scuze daca am generalizat, nu asta a fost scopul meu. Cunosc multi unguri de calitate. Dar voi stiti ca m-am referit la cei care mi-au atacat jucatoarele, iar jobul meu este sa le protejez. Nu urasc Ungaria, insa urasc fascismul".

Campioana Romaniei si detinatoarea Ligii Campionilor, CSM Bucuresti, s-a calificat la Turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins, sambata, in deplasare, formatia ungara FTC Budapesta, cu scorul de 27-26, avand si avantajul din tur (30-25).

Turneul Final Four se va desfasura la Budapesta, in 6-7 mai.