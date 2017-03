CSM Bucuresti, la un pas de sferturile Ligii! 20.00 CSM Bucuresti - Krim Ljubljana. Cum arata clasamentul

Invinsa dramatic in ultimul meci, CSM Bucuresti are o noua sansa la calificarea in sferturi.

Desi este pe locul 4 in grupa a 2-a din Liga Campionilor, CSM Bucuresti poate sa-si asigure calificarea in sferturi inca din aceasta seara, inainte de meciul din Danemarca contra Team Esbjerg, echipa pe care CSM o invingea pe 12 februarie cu 33-25 la Bucuresti.

In aceasta seara CSM joaca impotriva celor de la Krim, echipa care are cu un punct mai putin in clasament fata de CSM. In tur, CSM s-a impus cu 24-21 dupa ce a avut 14-9 la pauza. Isabelle Gullden cu 7 goluri, Oana Manea si Majda Mehmedovic, cu cate 5 goluri, au fost principalele marcatoare ale echipei lui Aurelian Rosca, in timp ce Aneta Benko s-a dovedit a fi principalul pericol cu 5 reusite.

CSM incearca sa-si revina dupa infrangerea grea din urma cu o saptamana in fata celor de la Larvik, scor 35-33. Daca o bate pe Krim, CSM se califica in sferturi.

"Nu ne e frica de nicio echipa, ci doar de noi. Vom incerca sa crestem de la meci la meci si sa dam totul. Sper ca lucrurile sa fie ca anul trecut, ca vom reusi sa ajungem în Final Four si ca ne putem apara trofeul cucerit anul trecut" a declarat Jelena Grubisic, citata de Digi Sport.